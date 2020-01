Calciomercato Juventus – Emre Can, si riapre la pista Milan

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Niente di particolare, soprattutto in entrata, ma la Juventus non è del tutto ferma sul mercato. In queste ultime ore alcune situazioni sembra possano sbloccarsi. Una è quella legata a Emre Can, centrocampista in uscita dalla Juve. Il giocatore piace e non poco al Milan, che lo vorrebbe. Le società stanno lavorando per raggiungere un accordo, nonostante le dichiarazioni di facciata. L’obiettivo bianconero è ottenere 30 milioni. Sul giocatore ci sono anche club di Premier League, ma il Milan sembra ancora in piena corsa. Anche perchè lo stesso Emre Can sembra gradire la destinazione all’ombra della Madonnina. Situazione in evoluzione. Per le ultime su Dani Olmo… Continua a leggere >>>

