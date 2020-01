Calciomercato Juventus – De Sciglio-Kurzawa, saltato scambio con il PSG

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, è saltato lo scambio tra Juventus e PSG che, nelle intenzioni delle due società, avrebbe dovuto portare Mattia De Sciglio, terzino italiano classe 1992, alla corte di Thomas Tuchel, e Layvin Kurzawa, terzino sinistro francese suo coetaneo, a Torino da Maurizio Sarri.

La Juventus, infatti, ha bloccato la trattativa perché non più convinta della bontà della soluzione: De Sciglio, infatti, a differenza di Kurzawa, mancino puro, può giocare su entrambe le fasce e la 'Vecchia Signora', visti i ripetuti infortuni del brasiliano Danilo, ha preferito non privarsi del prezioso ex difensore del Milan.

