Calciomercato Milan – Piatek, continua la trattativa con il Tottenham

CALCIOMERCATO MILAN – Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan, che è molto caldo soprattutto in uscita. Stando alle ultime indiscrezioni, il club rossonero e il Tottenham stanno continuando a trattare per il trasferimento di Krzysztof Piatek, con Mourinho che cerca il sostituto di Kane, attualmente infortunato: il club inglese offre un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, mentre Maldini e Boban vogliono cedere il calciatore a titolo definitivo, attraverso magari un obbligo di riscatto.

L’altro nome da monitorare è quello di Lucas Paqueta. Il Milan è disposto a cedere il brasiliano per 30-35 milioni, ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali. Il Psg resta sullo sfondo, ma Leonardo non ha intenzione di offrire più di 20-22 milioni di euro: considerando che mancano pochi giorni alla chiusura del mercato a questo punto è probabile che Paqueta resti in rossonero almeno fino a giugno. Intanto, però, si continua a parlare di un possibile scambio con Bernardeschi, continua a leggere >>>

