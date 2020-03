Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: ritorno di fiamma per Marcelo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo l’edizione online del popolare quotidiano sportivo iberico ‘MARCA‘, la Juventus sarebbe tornata sulle tracce di Marcelo, classe 1988, terzino sinistro brasiliano al Real Madrid dal gennaio 2007 e divenuto, con gli anni, una delle stelle più lucenti delle ‘Merengues‘.

Marcelo è sotto contratto con il club presieduto da Florentino Pérez fino al 30 giugno 2022 ma, in questa stagione, complici alcuni infortuni, non ha trovato la giusta continuità sul terreno di gioco (appena 11 presenze nella Liga, 19 in totale, per 1.495 minuti complessivi in campo con Zinedine Zidane).

Per ‘MARCA‘, la Juventus avrebbe intenzione di mettere sotto contratto Marcelo fino al 30 giugno 2024: a spingere per un suo approdo in bianconero Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra nei ‘Blancos‘ e grande amico del laterale sudamericano. Anche il tecnico Maurizio Sarri lo stimerebbe da sempre.

Prima dello stop imposto dalla pandemia da coronavirus, ha concluso il quotidiano spagnolo, era già previsto un incontro fra rappresentanti della Juventus e quelli del Real Madrid per discutere della questione Marcelo, che dovrebbe esser ripresa appena possibile. INTANTO IL MILAN ACCOGLIE I PRIMI RINFORZI >>>

