Calciomercato Inter – Young rifiuta il rinnovo e vede nerazzurro

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter e Ashley Young sono sempre più vicini. Stando a quanto riporta “Sky Sport”, il giocatore ha comunicato al Manchester United la sua decisione definitiva: vuole andare all’Inter e in questo senso, è stata decisiva anche una chiamata di Lukaku.

I nerazzurri hanno identificato in Young l’uomo ideale per la fascia sinistra. Esperienza, qualità, piede e corsa, tutti elementi che appartengono all’inglese, che Antonio Conte spera di poter avere presto a disposizione. Inoltre, il 34enne è un giocatore estremamente duttile, avendo iniziato da esterno alto per poi ricoprire tutte le porzioni di campo sulla fascia sinistra nel corso della sua carriera.

Intanto, il club di Manchester non avrebbe particolare intenzione di privarsi del proprio capitano, specialmente a metà stagione. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2020. Ed è proprio il contratto su cui avrebbe voluto far leva lo United, tanto da aver proposto al classe 1985 un rinnovo di un anno, fino al 30 giugno 2021.

L’Inter a quanto pare, garantirebbe all’inglese lo stesso tipo di contratto, dopo un determinato numero di presenze. Young ha rifiutato la proposta del club inglese, altro segnale che la sua unica volontà è quella di andare all’Inter. Ha anche già comunicato a Solskjaer di non aver più intenzione di giocare con lo United.

Marotta ora dovrà ora trovare un accordo con il club inglese per un indennizzo e liberare da subito l’esterno, che ha ormai scelto il suo futuro. Sembrerebbe, ormai, solo una questione di tempo prima che tutto si concretizzi. Intanto il Milan lavora sulla cessione di Suso, dalla Spagna è forte l’interesse di un club della Liga. Continua a leggere >>>

