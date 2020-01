Calciomercato Inter – Si tenta per Mertens, ma lui vuole restare a Napoli

CALCIOMERCATO INTER – Colpi a costo zero, quanti giocatori, quanti campioni hanno cambiato casacca con questo tipo di operazione diventando delle certezze nelle squadre di approdo.

Nel curriculum dei dirigenti dell’Inter, ovvero Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non mancano quei colpi a costo zero. La regola è la solita: quando c’è un contratto illustre a scadenza si procede a sondare il terreno.

L’Inter sta per approfittare della situazione di Christian Eriksen chiudendo un’operazione sempre più vicina al traguardo: l’agente Martin Schoots è a Londra per definire tutto con il Tottenham.

Ma non finisce qui: i nerazzurri valutano altri nomi come Dries Mertens, libero di firmare con chiunque a costo zero perché a scadenza con il Napoli.

Di certo il gradimento della dirigenza esiste, ma Mertens in queste ore tramite i suoi agenti ha fatto capire al Napoli di voler tentare di affrontare ancora il tema del rinnovo.

La priorità di Mertens sembra quindi quella di andare ancora al dialogo con il Presidente Aurelio De Laurentiis. L’Inter osserva tutte queste occasioni, ad oggi però, a differenza di Eriksen, senza attivarsi.

Intanto in casa Milan un altro giocatore potrebbe salutare in questa sessione invernale di calciomercato. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android