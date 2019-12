Calciomercato Napoli – Mertens, si lavora al rinnovo: Ancelotti però…

CALCIOMERCATO NAPOLI – Haaland è ufficialmente un giocatore del Borussia Dortmund. Una notizia che solo apparentemente sembra non interessare il Napoli. Il club tedesco, infatti, aveva messo nel mirino Dries Mertens per il mercato di gennaio. Con l’acquisto del gigante norvegese sembra difficile adesso un altro arrivo in attacco in casa giallonera. Per questo motivo, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, gli azzurri si stanno dedicando al suo rinnovo e si sta lavorando in questo senso. C’è l’accordo sulla tempistica del contratto (2 anni con opzione per il terzo) non sulla cifra. Il belga vuole 4 milioni, mentre la società partenopea gliene offre 3,5 a fronte dei 4,5 che percepisce in questo momento.

Attenzione, però, alla variabile Carlo Ancelotti. L’allenatore, che dopo l’esonero a Napoli è stato ingaggiato dall’Everton, vorrebbe ritornare a lavorare proprio con Mertens. Intanto il Milan ha trovato l’accordo con il Barcellona per Jean Claire Todibo: per le ultime, continua a leggere >>>

