Calciomercato Inter – Niente Clásico per Vidal: ha lasciato furioso la rifinitura

CALCIOMERCATO INTER – Questa sera, alle ore 20:00, si disputerà al ‘Camp Nou‘ il ‘Clásico‘ della Liga spagnola, Barcellona-Real Madrid, saltato qualche settimana fa per via dei tumulti politici in una Catalogna fortemente desiderosa dell’indipendenza.

Secondo quanto riferito da ‘ESPN‘, nella fila del Barça non giocherà, almeno all’inizio, il centrocampista cileno Arturo Vidal, classe 1987, da tempo nel mirino dell’Inter per la sessione invernale di calciomercato. L’ex Juventus e Bayern Monaco, infatti, avrebbe lasciato in anticipo l’allenamento di rifinitura dei blaugrana, andato in scena ieri, una volta saputo che sarebbe partito in panchina anche contro le ‘Merengues‘.

Vidal, furioso, se ne sarebbe andato dal campo una volta parlato con il tecnico Ernesto Valverde e neanche i compagni di squadra sarebbero riusciti a frenarlo. Questa brusca rottura potrebbe aiutare l’Inter, a gennaio, a mettere le mani su Vidal. Antonio Conte, che lo ha già allenato in bianconero, farebbe carte false per riaverlo alle proprie dipendenze. L’eventuale trattativa tra i club, però, si preannuncia difficile.

L’Inter, infatti, vorrebbe Vidal in prestito secco o con diritto di riscatto mentre gli spagnoli puntano sulla cessione a titolo definitivo, o prestito con obbligo di riscatto, poiché, come ha spiegato sempre ‘ESPN‘, devono rientrare di 124 milioni di euro entro giugno. Una mano per rientrare dal passivo potrebbe dargliela il Milan, che vuole Jean-Clair Todibo: per le ultime sul difensore francese che tanto piace ai rossoneri, continua a leggere >>>

