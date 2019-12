Calciomercato Inter, Kulusevski si avvicina: offerti 35 milioni

CALCIOMERCATO INTER – Dejan Kulusevski-Inter è questione di settimane, forse giorni, ma l’affare si farà. Ieri, Il presidente nerazzurro Steven Zhang e l’A.D. Giuseppe Marotta, hanno incontrato Luca Percassi per sciogliere le ultime controversie. L’Atalanta non si smuove, il club bergamasco valuta il giocatore 40 milioni e si è già detta pronta a non fare sconti dato che sul gioiellino ci sono anche gli occhi di Juventus e Manchester United.

L’incontro avvenuto ieri è stato però utile ad avvicinare le parti: Marotta ha finalmente presentato una prima offerta, che, tra parte fissa e parte variabile legata ai bonus, si aggira attorno ai 35 milioni. Le possibilità di vedere Kulusevski già a gennaio con la maglia dell’Inter sono però pochissime, in questo senso sarà contento Aversa e il Parma, che più di una volta hanno chiaramente sottolineato l’importanza che il classe 2000 resti fino a giugno.

Zhang dal canto suo ha già dato il via libera per chiudere l’affare, precisamente il prima possibile. Marotta e Ausilio vorrebbero bloccare già adesso lo svedese per farlo sbarcare in estate, con l’Atalanta disponibile a chiudere nella sessione di mercato invernale.

Percassi è stato categorico: 40 milioni o l’affare salta. Ecco quindi che dopo aver seminato le concorrenti, l’Inter dovrà adottare la strategia giusta per chiudere l’affare. Domenica l’Atalanta sarà avversaria del Milan, c’è un rossonero a caccia di gol, continua a leggere >>>

