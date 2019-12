Calciomercato Inter – Gabigol: “Non torno, sto bene al Flamengo”

VIDEO INTER – Ieri il Flamengo, battendo 3-1 l’Al-Hilal, ha conquistato l’accesso alla finale del Mondiale per Club. Al termine del match, Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, attaccante brasiliano classe 1996 ancora di proprietà dell’Inter ma in prestito al ‘Mengão‘, ha annunciato la propria volontà di restare a giocare a Rio de Janeiro. “Ho imparato molto all’Inter ma non ho avuto chance”, le parole di Gabigol. Il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

