Calciomercato Inter – Eriksen ad un passo. Politano verso il Napoli

CALCIOMERCATO INTER – In casa Inter, si attende soltanto la fumata bianca per l’arrivo di Christian Eriksen. Il diktat dei nerazzurri, in questa sessione di mercato, sembra però chiaro: ad ogni entrata deve corrispondere un’uscita. Ecco quindi che si attende il via libera per la cessione di Matteo Politano, prima di andare a infoltire il reparto attaccanti di Antonio Conte oltre che a chiudere definitivamente per il centrocampista danese.

Nell’ottica Politano, sarà importante capire se nelle prossime ore la Roma effettuerà un rilancio o se, invece, si potrà chiudere l’affare con i partenopei. Stando a quanto riporta “Calciomercato.it“, l’Inter si prepara ad incassare una cifra importante, in un affare da circa 20-25 milioni di euro complessivi, alla quale va aggiunta anche la cessione di Gabigol al Flamengo ormai imminente. Soldi freschi che daranno libertà alla società di andare in chiusura, come detto, su Eriksen.

Il danese ha giocato l’ultima mezz’ora della sfida vinta ieri sera dal Tottenham contro il Norwich, ma in testa ormai ha solo l’Inter. Tra oggi e domani è atteso un nuovo incontro tra l’agente e il Presidente degli “Spurs” Daniel Levy, mentre un intermediario è in arrivo a Milano. In casa Milan intanto spunta l’idea di un nuovo scambio con l’Udinese, sarebbe un gran colpo per Paolo Maldini e Zvonimir Boban: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android