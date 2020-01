Calciomercato Milan – Ipotesi di scambio con l’Udinese: Piatek per de Paul

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio, a ‘Casa Milan‘, si è rivisto Agustín Jiménez, procuratore sportivo argentino che, la scorsa estate, era stato spesso a colloquio con Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara per parlare del possibile trasferimento di uno dei suoi assistiti, Ángel Correa, dall’Atlético Madrid al Milan.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, però, la visita di Jiménez al Milan, ieri, è stata dettata dalla possibilità che un altro dei suoi clienti, Rodrigo de Paul, finisca alla corte del Diavolo. De Paul, classe 1994, fantasista argentino dell’Udinese, potrebbe giungere in rossonero per sostituire uno tra Jesús Suso e Lucas Paquetá.

Per il quotidiano generalista, addirittura, Milan ed Udinese starebbero ragionando su un’ipotesi di scambio: per de Paul al Milan, infatti, potrebbe andare all’Udinese addirittura il ‘Pistolero‘ Krzysztof Piatek, chiuso in rossonero dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Piatek piace molto ai friulani, i quali, però, non vogliono spendere i 35 milioni di euro richiesti dal club di Via Aldo Rossi per la sua cessione.

Per il centrocampo, intanto, il Milan pensa di piazzare un colpo grosso, pescando uno dei più giovani top player nel panorama calcistico europeo: per le ultime, continua a leggere >>>

