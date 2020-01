Calciomercato Inter – Barcellona su Lautaro Martínez e Bastoni

CALCIOMERCATO INTER – Se l’Inter è in piena corsa Scudetto lo deve anche ai pesanti gol segnati da Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è finito da tempo nei radar del Barcellona, un corteggiamento che parte da lontano e che un giorno può sfociare in qualcosa di più concreto.

Leo Messi ha più volte incoronato l’attaccante nerazzurro come la punta titolare della Nazionale albiceleste, sottolineando come l’intesa funzioni benissimo. A rafforzare l’ipotesi di un futuro blaugrana, è il mancato rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2023, oltre la clausola rescissoria ferma a 110 milioni di euro.

Stando a quanto riferisce “Calciomercato.com“, sarebbe una cifra che ingolosisce e non poco il Barcellona, che come detto ha individuato nel “Toro” il giocatore con le caratteristiche migliori per rappresentare il futuro riferimento centrale dell’attacco. Importante evidenziare però, come il giocatore sia legato all’Inter e sarebbe ben lieto di prolungare il contratto in essere e migliorare l’attuale ingaggio da 1,5 milioni di euro.

Il Barcellona però non guarda solo all’attacco. La novità di giornata che emerge dalla stampa spagnola, è che un altro calciatore di Antonio Conte ha attirato l’interesse dei catalani, quell’Alessandro Bastoni fresco di primo gol in Serie A con l’Inter a Lecce e sempre più centrale nelle gerarchie del tecnico salentino.

L’Inter lo ha pagato 30 milioni di euro, vede il giocatore ex Parma come un investimento fondamentale per il futuro e con ogni probabilità prolungherà ulteriormente il suo contratto. Spente sul nascere quindi le possibilità di vederlo lontano da Milano, anche se sul giovane difensore ci sarebbe pure il Manchester City di Pep Guardiola. In casa Milan, intanto, continua a tenere banco il tema Matteo Gabbia: per le ultime, continua a leggere >>>

