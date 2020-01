Calciomercato Milan – Gabbia non sarà ceduto a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Repubblica, il Milan, nonostante le tante squadre interessate a Matteo Gabbia, non sembra aver intenzione di cedere il calciatore nella sessione di gennaio.

Gabbia è stimato dalla dirigenza rossonera, e in più in questo momento Stefano Pioli ha disposizione solo Kjaer, Romagnoli e Musacchio, considerando l’infortunio di Leo Duarte. Intanto è sfumato un obiettivo di mercato per i rossoneri, continua a leggere >>>

