Calciomercato: il Napoli come il Milan: sarà rivoluzione | News

CALCIOMERCATO – Sembrano esserci tante analogie tra il Milan e il Napoli di questi tempi. Non solo crisi di risultati e un grande ex come Gattuso, ma anche una rivoluzione di mercato alle porte. Così come per la dirigenza rossonera, anche per il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis ci sarà tanto lavoro da fare in estate.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, sono cinque i giocatori in uscita che potrebbero lasciare Napoli a fine stagione: Callejon, Milik, Younes, Llorente e Lozano. Alcuni in scadenza di contratto, altri per scelta tecnica. Nomi che si vanno ad aggiungere ai più quotati Allan e Koulibaly. E attenzione al Milan, possibile sponda amica su qualche operazione (vedi Milik e Lozano) e possibile rivale di mercato per alcuni giovani interessanti, come Jeremie Boga (23), Luka Jovic (22) e Loren Moron (26), tutti obiettivi del Napoli secondo il Corriere dello Sport. Nomi accostati anche al Milan.

TI POSSONO INTERESSARE ANCHE:

Napoli, retroscena Gattuso: clausole e penali di contratto

Calciomercato – Koulibaly ai saluti. La notizia

Il Napoli spara alto per Milik: le ultime