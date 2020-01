Calciomercato – Ex Milan: Esteghlal, offerta per Robinho

CALCIOMERCATO – Zlatan Ibrahimovic, oggi presentato in conferenza stampa, porta un pezzo importante dell’ultimo Milan vincente dei tempi recenti. Un altro protagonista di quella squadra potrebbe cambiare aria nei prossimi giorni. Si tratta di Robinho, attaccante brasiliano adesso in forza all’Istanbul Başakşehir. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il classe 1984 potrebbe lasciare il club turco per approdare all’Esteghlal, club che milita nella prima divisione iraniana. Intanto ecco la risposta di Ibrahimovic sui problemi in attacco del Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android