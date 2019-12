Calciomercato – Da Eriksen a Modric: quanti big in scadenza

CALCIOMERCATO MILAN – Pochi giorni e prenderà ufficialmente il via il mercato invernale, l’occhio dei club però, è già rivolto alla sessione della prossima estate quando moltissimi pezzi da novanta andranno in scadenza di contratto e tanti altri si libereranno a costo zero.

Christian Eriksen, gioiello danese classe 1992 del Tottenham, dopo 7 stagioni con la maglia degli Spurs sembra essersi deciso a cambiare aria. Diverse le squadre sul giocatore che un anno fa aveva una valutazione di mercato di 90 milioni e sul quale ci sono Juventus, Real e United, tanto per citare qualche big. Altro giocatore che scatenerà gli appetiti di mercato è Luka Modric, Pallone d’Oro appena un anno fa, è oggi forse il parametro zero più desiderato con Zvonimir Boban e il Milan alla finestra.

In scadenza anche il brasiliano Willian, l’esterno d’attacco classe 1988 del Chelsea. Giocatore completo, ha velocità, estro, talento e fantasia, aveva una valutazione di poco superiore ai 30 milioni ma ora si prende a zero, in cambio ovviamente di un congruo contratto. Ci sono poi i due terzini del Belgio, Toby Alderweireld, trentenne del Tottenham l’estate scorsa a un passo dalla Roma e Thomas Meunier, classe 1991 in scadenza al PSG accostato più volte al Napoli.

Partenopei che invece devono fare i conti col contratto di José Maria Callejon e Dries Mertens, che dopo 7 stagioni potrebbe dire addio al Vesuvio. Tra i parametro zero invece, il più appetibile è sicuramente Edison Cavani. Il bomber uruguaiano classe 1987 del PSG, sembra essere molto vicino a vestire la maglia colchoneros dell’Atletico Madrid, con i parigini che potrebbero lasciar partire anche Thiago Silva. In casa Manchester United sia Eric Bailly, difensore classe 1994 che Nemanja Matic, centrocampista classe 1988, stanno trovando poco spazio e a giugno andranno in scadenza di contratto.

Sul tema attaccanti, in scadenza troviamo il gioiellino Mario Götze, classe 1992 del Borussia Dortmund, oltre a Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan. Tra gli altri possibili affari anche Ryan Fraser, ala classe 1994 del Bournemouth, su cui ha messo gli occhi il Liverpool, che potrebbe lasciare andare via a zero Adam Lallana allo stesso modo del Chelsea con Pedro e del Manchester City con il duo David Silva-Fernandinho. Quale sarà il futuro di Eriksen ? Ne ha parlato Josè Mourinho, continua a leggere >>>

