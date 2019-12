Calciomercato Napoli – Mertens rifiuta il Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO NAPOLI – Niente Borussia Dortmund per Dries Mertens. Nonostante l’offerta importante arrivata dal club tedesco nei giorni scorsi, il belga avrebbe deciso di rimanere al Napoli: l’attaccante vorrebbe concludere la carriera al San Paolo, ma c’è da risolvere il nodo legato al rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2020.

De Laurentiis gli ha offerto un rinnovo di due anni alle stesse cifre attuali, cioè di 4 milioni di euro a stagione, con Mertens che vorrebbe qualcosa in più per firmare, ma il presidente dei partenopei non è disposto a trattare: se il giocatore vuole restare, deve accettare le condizioni del patron. Da monitorare anche la situazione di Callejon, con Gattuso che vorrebbe tenere entrambi.

