Calciomercato – Mourinho su Eriksen: “So già quale sarà il suo futuro”

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Durante la conferenza stampa dopo la vittoria sul Brighton, José Mourinho, manager del Tottenham, ha parlato del futuro di Christian Eriksen, centrocampista sul quale la maggior parte dei top club europei ha messo gli occhi. Se con Pochettino l’addio sembrava inevitabile, con Mourinho la situazione sembra poter cambiare.

Il danese non gioca con la continuità della scorsa stagione, ma Mourinho potrebbe aver lavorato sulla testa del giocatore oltre che aver parlato con la società. Possibile ritocco con aumento dell’ingaggio o addio ? Ne ha parlato lo “Special One”: “Io so già quale sarà il suo futuro. Il suo modo di comunicare verso di me è molto aperto e onesto, ci fidiamo l’uno dell’altro. Per questo so già cosa farà. Detto questo non sono la persona adatta per commentare o per parlarne. Io penso solo al campo, quando abbiamo bisogno di una mano lui c’è”.

Una situazione non semplice per il club londinese, che corre il forte rischio di perdere il proprio gioiello a parametro zero a giugno. Fino a questo momento infatti, Eriksen ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo avanzate dalla società, per Mourinho il compito resta molto difficile.

