Calciomercato – Ag. Cragno: “Milan? L’interesse non mi sorprende”

CALCIOMERCATO MILAN – Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, l’agente di Alessio Cragno, Graziano Battistini, ha parlato del futuro del portiere del Cagliari.

“Alessio è tornato perfettamente in forma, è guarito al 100% dal problema accusato alla spalla. La cosa più importante adesso è questa. Ad oggi parlare di mercato, in una situazione così confusionaria, mi sembra fuori luogo e fuori tempo. L’unica cosa che posso dire con certezza è che siamo di fronte ad uno dei migliori portieri in circolazione e le voci su dei possibili interessamenti di altre squadre non mi sorprendono”.

“Una possibile valutazione? In questo momento mi sembra anacronistico parlare di questo aspetto. Tutte le società pensavano di fare un certo mercato in entrata ma soprattutto in uscita, mentre adesso dovranno rivedere un po’ i loro piani – spiega Battistini – L’emergenza coronavirus credo abbia raffreddato e tanto gli animi di molti, di conseguenza il costo dei cartellini potrebbe decisamente abbassarsi. Sarà difficile vedere trasferimenti di un certo livello: ad oggi, potenzialmente, tutti i calciatori valgano meno sul mercato”. Ecco quali sono le 3 ipotesi per la ripresa del campionato>>>

