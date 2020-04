Serie A: ecco le tre date della possibile ripartenza

ULTIME NEWS – Il prossimo 4 maggio potrebbe essere il giorno della riapertura del calcio italiano. Quel giorno, infatti, potrebbero riprendere gli allenamenti delle squadre del nostro campionato, in attesa di capire quando sarà fissata la ripresa del torneo. A questo proposito le ipotesi sono 3: 24 maggio, 31 maggio oppure 7 giugno.

In ogni caso dal giorno che si riinizierà ci vorranno circa 6 settimane per concludere la stagione e si andrà inevitabilmente oltre il 30 giugno, data di scadenza dei contratti di molti calciatori. In questo senso, però, Gianni Infantino, presidente della FIFA ha mostrato una grande apertura verso una proroga>>>

