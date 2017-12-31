Milan, la miglior foto del 2017 è di Kakà
(fonte: acmilan.com) - “Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua, per vedere segnare Kaká”. Un coro riecheggiato più volte dalla Curva rossonera. Un coro, che certifica una volta di più l'amore del…
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Il 2017 finisce con un Milan a metà classifica ma sempre più lettori affezionati alla nostra testata: questi i video più visti dagli utenti di 'Pianeta Milan'! A VERONA LO PSICODRAMMA ROSSONERO LA…
Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ha vissuto un 2017 tra alti e bassi: abbiamo scelto tre video per sintetizzare i momenti dell'anno andato in archivio GIGIO 100 PRESENZE: LE MIGLIORI PARATE DONNARUMMA, LE…
Il 2017 del Milan volge al termine, e, sebbene abbia regalato davvero poche soddisfazioni ai tifosi del Diavolo, è stato contraddistinto da molte notizie ed eventi. Noi della redazione di 'Pianeta…
Il 2017 andrà oggi in archivio: si è trattato di un anno solare avaro di soddisfazioni sportive per il Milan, eccezion fatta, forse, per il ritorno in Europa League e per il pirotecnico mercato…
Questa notte saluteremo ufficialmente il 2017 ed il Milan, per farlo nel migliore dei modi, ha pubblicato sul proprio sito web, 'acmilan.com', una simpatica foto-storia: 12 scatti, tra i più…