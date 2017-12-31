Milan, l'anno di Donnarumma tra campo e mercato D. Triolo Daniele Triolo 31 dicembre 2017 - 23:05 31 dicembre

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ha vissuto un 2017 tra alti e bassi: abbiamo scelto tre video per sintetizzare i momenti dell'anno andato in archivio GIGIO 100 PRESENZE: LE MIGLIORI PARATE DONNARUMMA, LE…