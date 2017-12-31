Pianeta Milan

archivio2017

best photo Kakà Milan

Milan, la miglior foto del 2017 è di Kakà

Redazione

(fonte: acmilan.com) - “Siam venuti fin qua, siam venuti fin qua, per vedere segnare Kaká”. Un coro riecheggiato più volte dalla Curva rossonera. Un coro, che certifica una volta di più l'amore del…

Antonio Donnarumma in Milan-Inter, @acmilan

Milan, i video virali del 2017

D. Triolo

Il 2017 finisce con un Milan a metà classifica ma sempre più lettori affezionati alla nostra testata: questi i video più visti dagli utenti di 'Pianeta Milan'! A VERONA LO PSICODRAMMA ROSSONERO LA…

Gianluigi Donnarumma Milan

Milan, l'anno di Donnarumma tra campo e mercato

D. Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma ha vissuto un 2017 tra alti e bassi: abbiamo scelto tre video per sintetizzare i momenti dell'anno andato in archivio GIGIO 100 PRESENZE: LE MIGLIORI PARATE DONNARUMMA, LE…

Han Li Yonghong Li Fassone Milan

Milan, il 2017 dalla A alla Z

D. Triolo

Il 2017 del Milan volge al termine, e, sebbene abbia regalato davvero poche soddisfazioni ai tifosi del Diavolo, è stato contraddistinto da molte notizie ed eventi. Noi della redazione di 'Pianeta…

Best Video Milan 2017

Milan, i video ufficiali più visti del 2017

D. Triolo

Il 2017 andrà oggi in archivio: si è trattato di un anno solare avaro di soddisfazioni sportive per il Milan, eccezion fatta, forse, per il ritorno in Europa League e per il pirotecnico mercato…

Patrick Cutrone, attaccante del Milan

Milan, la foto-storia del 2017: da Deulofeu a Cutrone

D. Triolo

Questa notte saluteremo ufficialmente il 2017 ed il Milan, per farlo nel migliore dei modi, ha pubblicato sul proprio sito web, 'acmilan.com', una simpatica foto-storia: 12 scatti, tra i più…