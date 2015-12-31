Bologna, Orsolini: "Fuori dagli Europei, brutta botta. Però ..." | VIDEO
Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del Milan dopo il pareggio contro la Juventus in campionato. L'ex calciatore ha criticato il reparto offensivo rossonero, spiegando poi che i…
Tra pochissime ore sarà il 2016 e inizierà il calciomercato. Quale occasione migliore di questa per sognare un grande colpo da parte del Milan? Quella che vi proponiamo è una serie di quattro nomi,…
Il Milan, il calciomercato e un matra: "Se non esce nessuno non entra nessuno". Da anni sentiamo Adriano Galliani ripetere questa frase che, nella maggior parte dei casi, viene seguita alla lettera.
Quale futuro per Stephan El Shaarawy? Difficile, se non impossibile, dirlo in queste ore. Il "Faraone" sembra essere prigioniero tra Milan e Monaco, con i rossoneri che di fatto lo considerano un ex e…
Il giovane Sebastian Gamarra, giocatore della Primavera rossonera, oggi ha parlato ai microfoni di Milan Channel, ecco le sue dichiarazioni: "A inizio anno c’è stato un grande cambiamento, sono saliti…
Il futuro di Stefano Sensi fa e farà discutere ancora a lungo. Il centrocampista del Cesena piace a mezza Serie A, Milan in testa. In queste ore però si è aggiunta un'ulteriore concorrente nella corsa…
Arrivato al Milan, 18enne, nell'estate del 2012 nello scetticismo generale (anche per una vicenda non proprio edificante legata alla patente di guida) Niang è stato a lungo un oggetto misterioso dalle…
Tra i tanti giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato c'è anche Philippe Mexes. Il difensore francese ha un contratto in scadenza 2016 e malgrado sia uno dei…
Dopo una prima parte di campionato piuttosto complessa il Palermo cerca riscatto in questo 2016 e sembra pronto ad un calciomercato da protagonista. Un mercato, quello rosanero dove non mancano gli…
Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato e tra questi c'è anche il difensore colombiano Cristian Zapata il cui contratto, lo ricordiamo, scadrà al…
Cercato dal Milan e dall'Inter (tra le altre), la scorsa estate, Adrien Rabiot sembra essere ancora al centro dei pensieri delle due squadre di Milano che sarebbero pronte a dare il via all'ennesimo…
Domani il calciomercato aprirà ufficialmente e il per Milan questo gennaio sarà a dir poco fondamentale. I rossoneri hanno bisogno di fare un grande colpo per diversi motivi: da quelli di natura…
Così come comunicato dal sito web ufficiale della società rossonera, il Museo Mondo Milan resterà chiuso sia oggi, giovedì 31 dicembre 2015 che domani, venerdì 1° gennaio 2016. La mostra “La Fabbrica…
Quello che si chiuderà tra poche ore non è stato un grandissimo anno per il Milan da un punto di vista sportivo, anzi. Eppure è stato un anno ricchissimo sul calciomercato: tra gennaio e giugno…
Dopo aver conseguito ottimi risultati alla guida della Nazionale giapponese, Alberto Zaccheroni potrebbe tornare ad allenare in Oriente. Zaccheroni, che vinse con il Milan lo Scudetto nella stagione…
Ultimo allenamento del 2015 per i rossoneri oggi a Milanello. A chiudere l'anno una seduta dedicata interamente ad una partitella in famiglia neri contro arancio. La squadra è uscita sul campo intorno…
La Primavera del Milan, allenata da mister Cristian Brocchi, può usufruire, oggi e domani, di due giornate di riposo per le festività di fine anno. I giovani rossoneri torneranno al lavoro sabato 2…
Tantissimo Milan sui quotidiani, sportivi e non solo, in edicola questa mattina. Come di consueto, all'ora di pranzo, la redazione di 'Pianeta Milan' vi propone l'appuntamento con il Milan sui Media:…
Interessante articolo di approfondimento uscito questa mattina su 'La Gazzetta dello Sport' in merito il calciomercato invernale condotto negli ultimi anni dal Milan. Un mercato che ha portato grandi…
Amici di Pianetamilan.it, benvenuti nel live del mercato rossonero. Voci, affari, trattative, smentite, ufficialità, firme, immagini e dichiarazioni: tutto qui! Seguiremo per voi il calciomercato…
Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', non c'è soltanto il Milan sulle tracce del 27enne regista argentino del Siviglia, Ever Banega. Il giocatore, infatti, piace anche alla Juventus. I rossoneri,…
In partenza dall'aeroporto di Barranquilla per tornare a Milano, Carlos Bacca, centravanti del Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti: “Al Milan mi piacerebbe fare meglio che a Siviglia.
Secondo quanto riportato oggi dal 'Corriere dello Sport', il Palermo sta provando l'affondo su due giocatori in uscita dal Milan: si tratta dell'esterno Alessio Cerci (sulle cui tracce, però, ci sono…
Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al 'Corriere dello Sport', l'allenatore del Bologna, Roberto Donadoni, dopo aver confessato il suo sogno di allenare i rossoneri, ha rivelato di aver…
Secondo quanto riportato stamattina da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus sarebbe tentata di cedere, alla riapertura del calciomercato, Simone Zaza al West Ham. Ai bianconeri, infatti, sarebbe…
Secondo quanto riportato stamattina da 'La Gazzetta dello Sport', il Palermo di Maurizio Zamparini starebbe facendo sul serio per arrivare a Stefano Sensi, 20enne regista del Cesena, rivelazione del…
Dopo la decisione del Monaco di non riscattare Stephan El Shaarawy, il Milan si ritrova con un giocatore in più in casa, e 14 milioni di meno in tasca. La società rossonera cercherà, in questa…
Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, prossimo avversario del Milan alla ripresa del campionato di Serie A, ha concesso un'intervista esclusiva al 'Corriere dello Sport', durante la quale ha…
Questa mattina, alle ore 11.30, il Milan di Sinisa Mihajlovic tornerà in campo, a Milanello, per l'ultimo allenamento del 2015. Il nuovo anno, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', inizierà in…