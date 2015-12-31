Pianeta Milan

archivio2015

Axel Witsel, centrocampista che piace al Milan

SONDAGGIO: mercato, quale regalo vorreste per il 2016? VOTA

E. Lavezzari

Tra pochissime ore sarà il 2016 e inizierà il calciomercato. Quale occasione migliore di questa per sognare un grande colpo da parte del Milan? Quella che vi proponiamo è una serie di quattro nomi,…

Diego Lopez, portiere del Milan in prestito all'Espanyol

MILAN, ecco primo obiettivo del mercato: il TESORETTO

E. Lavezzari

Il Milan, il calciomercato e un matra: "Se non esce nessuno non entra nessuno". Da anni sentiamo Adriano Galliani ripetere questa frase che, nella maggior parte dei casi, viene seguita alla lettera.

Stephan El Shaarawy ex Milan

MERCATO: Roma destinazione concreta per El Shaarawy

E. Lavezzari

Quale futuro per Stephan El Shaarawy? Difficile, se non impossibile, dirlo in queste ore. Il "Faraone" sembra essere prigioniero tra Milan e Monaco, con i rossoneri che di fatto lo considerano un ex e…

Sebastian Gamarra, ex centrocampista del Milan

GAMARRA a MC: "Un privilegio giocare nel Milan"

E. Lavezzari

Il giovane Sebastian Gamarra, giocatore della Primavera rossonera, oggi ha parlato ai microfoni di Milan Channel, ecco le sue dichiarazioni: "A inizio anno c’è stato un grande cambiamento, sono saliti…

Stefano Sensi Milan

CALCIOMERCATO: Sensi, c'è anche il Napoli

E. Lavezzari

Il futuro di Stefano Sensi fa e farà discutere ancora a lungo. Il centrocampista del Cesena piace a mezza Serie A, Milan in testa. In queste ore però si è aggiunta un'ulteriore concorrente nella corsa…

M'baye Niang, attaccante del Milan

NIANG: non si scherza più, il 2016 è l'anno del grande salto

E. Lavezzari

Arrivato al Milan, 18enne, nell'estate del 2012 nello scetticismo generale (anche per una vicenda non proprio edificante legata alla patente di guida) Niang è stato a lungo un oggetto misterioso dalle…

Philippe Mexes, difensore del Milan

FIORENTINA: MEXES resta un nome caldo per la difesa

E. Lavezzari

Tra i tanti giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato c'è anche Philippe Mexes. Il difensore francese ha un contratto in scadenza 2016 e malgrado sia uno dei…

Maurizio Zamparini, presidente del Palermo

PALERMO, Zamparini: "Sensi? Nessuna corsia preferenziale"

E. Lavezzari

Dopo una prima parte di campionato piuttosto complessa il Palermo cerca riscatto in questo 2016 e sembra pronto ad un calciomercato da protagonista. Un mercato, quello rosanero dove non mancano gli…

Cristian Zapata Milan

MERCATO: Zapata verso la Premier, lo vogliono due squadre

E. Lavezzari

Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato e tra questi c'è anche il difensore colombiano Cristian Zapata il cui contratto, lo ricordiamo, scadrà al…

Adrien Rabiot PSG Milan Inter

INTER e PSG parlano di mercato: si parla anche di Rabiot

E. Lavezzari

Cercato dal Milan e dall'Inter (tra le altre), la scorsa estate, Adrien Rabiot sembra essere ancora al centro dei pensieri delle due squadre di Milano che sarebbero pronte a dare il via all'ennesimo…

Axel Witsel, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Mialn

MILAN un solo grande colpo, ma quanti dubbi

E. Lavezzari

Domani il calciomercato aprirà ufficialmente e il per Milan questo gennaio sarà a dir poco fondamentale. I rossoneri hanno bisogno di fare un grande colpo per diversi motivi: da quelli di natura…

Casa Milan

CASA MILAN – Aperto il Milan Store; museo chiuso oggi e domani

D. Triolo

Così come comunicato dal sito web ufficiale della società rossonera, il Museo Mondo Milan resterà chiuso sia oggi, giovedì 31 dicembre 2015 che domani, venerdì 1° gennaio 2016. La mostra “La Fabbrica…

Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan

SONDAGGIO: vota il migliore acquisto del Milan nel 2015

E. Lavezzari

Quello che si chiuderà tra poche ore non è stato un grandissimo anno per il Milan da un punto di vista sportivo, anzi. Eppure è stato un anno ricchissimo sul calciomercato: tra gennaio e giugno…

Alberto Zaccheroni

EX ROSSONERI – Tentazione cinese per Alberto Zaccheroni

D. Triolo

Dopo aver conseguito ottimi risultati alla guida della Nazionale giapponese, Alberto Zaccheroni potrebbe tornare ad allenare in Oriente. Zaccheroni, che vinse con il Milan lo Scudetto nella stagione…

L'ingresso del centro sportivo di Milanello

QUI MILANELLO. Il 2015 si chiude con una partitella

E. Lavezzari

Ultimo allenamento del 2015 per i rossoneri oggi a Milanello. A chiudere l'anno una seduta dedicata interamente ad una partitella in famiglia neri contro arancio. La squadra è uscita sul campo intorno…

Cristian Brocchi Milan

PRIMAVERA – Sabato la ripresa degli allenamenti

D. Triolo

La Primavera del Milan, allenata da mister Cristian Brocchi, può usufruire, oggi e domani, di due giornate di riposo per le festività di fine anno. I giovani rossoneri torneranno al lavoro sabato 2…

L'ATA Hotel Executive , sede del calciomercato

LIVE CALCIOMERCATO - Tutte le notizie sul Milan

L. Fazzini

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti nel live del mercato rossonero. Voci, affari, trattative, smentite, ufficialità, firme, immagini e dichiarazioni: tutto qui! Seguiremo per voi il calciomercato…

Ever Banega, centrocampista dell'Inter, qui con la maglia del Siviglia

RASSEGNA MILAN – Su Banega c'è anche la Juventus

D. Triolo

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', non c'è soltanto il Milan sulle tracce del 27enne regista argentino del Siviglia, Ever Banega. Il giocatore, infatti, piace anche alla Juventus. I rossoneri,…

Carlos Bacca Milan

BACCA: “Milan, obiettivo Champions”

D. Triolo

In partenza dall'aeroporto di Barranquilla per tornare a Milano, Carlos Bacca, centravanti del Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti: “Al Milan mi piacerebbe fare meglio che a Siviglia.

Alessandro Matri, attaccante Milan, quest'anno in prestito alla Lazio

RASSEGNA MILAN – Walzer delle punte: Matri torna alla Juve?

D. Triolo

Secondo quanto riportato stamattina da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus sarebbe tentata di cedere, alla riapertura del calciomercato, Simone Zaza al West Ham. Ai bianconeri, infatti, sarebbe…

Stefano Sensi Milan

RASSEGNA MILAN – Palermo, sprint per Sensi

D. Triolo

Secondo quanto riportato stamattina da 'La Gazzetta dello Sport', il Palermo di Maurizio Zamparini starebbe facendo sul serio per arrivare a Stefano Sensi, 20enne regista del Cesena, rivelazione del…

Antonio Candreva Lazio

RASSEGNA MILAN – El Shaarawy per Candreva? No della Lazio

D. Triolo

Dopo la decisione del Monaco di non riscattare Stephan El Shaarawy, il Milan si ritrova con un giocatore in più in casa, e 14 milioni di meno in tasca. La società rossonera cercherà, in questa…

L'ex rossonero Roberto Donadoni, allenatore del Bologna

RASSEGNA MILAN – Donadoni e il Milan “Ora dico tutto”

D. Triolo

Roberto Donadoni, allenatore del Bologna, prossimo avversario del Milan alla ripresa del campionato di Serie A, ha concesso un'intervista esclusiva al 'Corriere dello Sport', durante la quale ha…

L'ingresso del centro sportivo di Milanello

RASSEGNA MILAN – Oggi ultimo allenamento del 2015

D. Triolo

Questa mattina, alle ore 11.30, il Milan di Sinisa Mihajlovic tornerà in campo, a Milanello, per l'ultimo allenamento del 2015. Il nuovo anno, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', inizierà in…