SONDAGGIO: mercato, quale regalo vorreste per il 2016? VOTA E. Lavezzari Edoardo Lavezzari 31 dicembre 2015 - 20:00 31 dicembre

Tra pochissime ore sarà il 2016 e inizierà il calciomercato. Quale occasione migliore di questa per sognare un grande colpo da parte del Milan? Quella che vi proponiamo è una serie di quattro nomi,…