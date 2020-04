VIDEO MILAN – Il 31 marzo 2018, al suo esordio nella Major League Soccer con i Los Angeles Galaxy, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, tornato nello scorso gennaio al Milan, realizzò due reti. Ecco la prodezza iniziale di Ibrahimovic nel derby contro i Los Angeles FC, votato come ‘MLS-Goal of the Year‘, e tra le migliori gemme della storia del torneo statunitense, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓