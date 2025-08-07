Zirkzee, ma che fai? Gioca con lo smartphone durante la partita | VIDEO

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, colto a giocare a 'Clash of Clans' sullo smartphone durante l'ultima amichevole. Il video

Durante l'amichevole tra Manchester United e Newwcastle, Joshua Zirkzee è stato sorpreso a giocare con lo smartphone. Il giocatore, al momento out per infortunio, è rimasto sugli spalti ed è stato filmato da un tifoso mentre passava il tempo giocando a 'Clash of Clans'. Guarda il video