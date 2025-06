Zenga: “Chivu? Non sarà facile: all’Inter bisogna vincere” | VIDEO

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato delle difficoltà che incontrerà Cristian Chivu come allenatore dei nerazzurri. Il video

Ospite della Milano Football Week, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato dei nerazzurri: dalla scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore al Mondiale per Club. L'ex estremo difensore azzurro ha commentato anche il momento della Nazionale Italiana. Guarda il video con le sue dichiarazioni