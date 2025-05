Vieri sulla sua salute dopo il malore: “Da 18 giorni prendo medicine” | VIDEO

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha avuto un malore in vacanza alle Maldive ed è stato in ospedale. Ecco come sta ora

Nei giorni scorsi Christian Vieri, ex attaccante - tra le altre - di Inter e Milan in Serie A, ha avuto un malore in vacanza alle Maldive, che lo ha portato a essere ricoverato in ospedale. Adesso 'Bobo' è in ripresa e ha svelato le sue condizioni di salute sui social. (instagram/@christianvieri)