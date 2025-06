Vieri ricorda: “Che feste con Inzaghi quando eravamo single!” | VIDEO

Christian Vieri, ex attaccante in Serie A e della Nazionale Italiana, ha ricordato i bei tempi in cui amava fare feste con Filippo Inzaghi

Dopo essersi raccontato in un talk durante la Milano Football Week, Christian 'Bobo' Vieri ha svelato a 'La Gazzetta dello Sport' qualche curiosità su alcuni degli ex compagni avuti in carriera. Dal più simpatico al più forte, passando dal più ritardatario e il più festaiolo: ecco le sue risposte. Spoiler: nel video si parla anche di Filippo Inzaghi!