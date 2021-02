Vieri punzecchia Cassano: “Non correvi neanche quando giocavi” / Video

La Bobo TV continua a dare spettacolo: risate a non finire tra Christian Vieri e Antonio Cassano, con la partecipazione di Nicola Ventola e Daniele Adani. In particolari, è stato Vieri, ex attaccante del Milan, a prendere in giro Cassano, anche lui ex rossonero. Fantantonio dice di correre da una parte all’altra mentre gioca a padel, ma Vieri gli ricorda che non ha mai corso, neanche quando era in campo come calciatore. Ecco il video con la battuta e la risposta del barese.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>