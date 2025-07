Vieri, Matri e tanti campioni: la prima tappa della Bobo Summer Cup 2025 | VIDEO

Si è conclusa la prima tappa della Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, andata in scena a Senigallia tra il 4 e il 6 luglio: il calendario

Si è conclusa la prima tappa della Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, andata in scena a Senigallia tra il 4 e il 6 luglio. Tre giorni di grande divertimento e sfide a padel giocate punto su punto da "Bobo" Vieri e dai suoi ospiti. L'ex bomber è sceso in campo in coppia con Vincent Candela per sfidare Alessandro Matri, Giuseppe Pancaro, Alessandro Budel e tanti altri. Il tour proseguirà con altre due tappe: dal 18 al 20 luglio a Cervia e dall'1 al 3 agosto a Lignano Sabbiadoro.