Vieri: "Lookman all'Inter farà 18 gol. Su Vlahovic al Milan …" | VIDEO
INTERVISTE
Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato dei probabili movimenti di mercato delle due milanesi e non solo. Il video
Nel corso dell'ultima tappa della Bobo Summer Cup Padel Tour 2025, a Lignano Sabbiadoro, Christian Vieri ha fatto i suoi pronostici sul mercato. Ecco come vede le trattative dell'Inter per Ademola Lookman, del Milan per Dušan Vlahović, del Torino per Giovanni Simeone e del Como per Álvaro Morata. A intervistarlo l'ex difensore Stefano Torrisi, suo compagno di squadra nell'Atlético Madrid. Guarda il video