Nelle ultime stories pubblicate su Instagram, Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, lancia un indovinello a tutti i suoi follower e fa un’imitazione dell’ormai più che noto intervento in inglese di Matteo Renzi in cui l’ex Premier ha messo ancora una volta in mostra una proprietà di linguaggio non particolarmente buona. Ecco nella video news tutte le storie di Vieri.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>