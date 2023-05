Vieri contro gli haters: “Imbecilli, vergognatevi”. Il motivo | VIDEO

Christian Vieri, ex attaccante di Lazio e Inter, si è sfogato sulla 'BoboTV' contro tutti coloro che lo hanno insultato in privato. Il video

Christian Vieri, ex attaccante in Serie A (tra le tante squadre) anche di Lazio e Inter, si è scagliato contro i suoi haters nel corso dell'ultima puntata della 'BoboTV' su 'Twitch'. In molti, infatti, gli hanno indirizzato degli insulti - in privato - per essere stato ripreso dalle telecamere mentre esultava scatenato, con la figlia in braccio, al gol di Robin Gosens in Inter-Lazio 3-1. Guarda il video con lo sfogo di Bobo Vieri