Vieri, i segreti della BoboTV: “Con Cassano ho anche litigato” | VIDEO

Christian Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato della sua 'Bobo TV', in onda su 'Twitch', e del rapporto con Antonio Cassano

Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter e, per qualche mese, anche del Milan nel 2005, ha parlato dei segreti del successo della sua 'Bobo TV', in onda su 'Twitch'. Intervenendo al podcast di Gianluca Gazzoli, "Passa dal BSMT", ha parlato dei retroscena del suo rapporto di amicizia con Antonio Cassano e del 'ruolo' di Daniele Adani nella trasmissione. Ecco il video con le dichiarazioni di Vieri