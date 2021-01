Milan, la prima intervista di Tomori da giocatore rossonero

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Fikayo Tomori, classe 1997, ultimo acquisto del Milan nel mercato di gennaio, vuole lasciare un segno in maglia rossonera. Vediamo ed ascoltiamo, dunque, le prime dichiarazioni di Tomori da calciatore del Diavolo in questa intervista esclusiva a ‘Milan TV‘. Video diffuso dal club di Via Aldo Rossi sui propri canali social ufficiali.