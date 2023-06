VIDEO – Sportiello si avvia verso Casa Milan | PM News

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta in procinto di accasarsi al Milan, ha lasciato la clinica 'La Madonnina' per andare a Casa Milan

Marco Sportiello, classe 1992, lascerà l'Atalanta per accasarsi al Milan - a parametro zero - in questa sessione estiva di calciomercato. Poco dopo le ore 16:00 il portiere ha lasciato la clinica 'La Madonnina' di Milano dopo aver sostenuto le visite mediche per conto del club rossonero. Nel video il portiere si sta avviando verso Casa Milan per le firme del caso