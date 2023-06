VIDEO – Sportiello arrivato presso Casa Milan | PM News

Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta in procinto di accasarsi al Milan, è arrivato presso Casa Milan per le firme

Marco Sportiello, classe 1992, lascerà l'Atalanta per accasarsi al Milan - a parametro zero - in questa sessione estiva di calciomercato. Poco dopo le ore 16:00 il portiere ha lasciato la clinica 'La Madonnina' di Milano dopo aver sostenuto le visite mediche per conto del club rossonero. Nel video il portiere si è arrivato a Casa Milan per le firme del caso