VIDEO – Slovan Bratislava-Milan, torello a Milanello. Su Gabbia …

È in corso l'allenamento di rifinitura, nel centro sportivo rossonero a Milanello, in vista di Slovan Bratislava-Milan, partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma domani pomeriggio in Slovacchia. Come riferitoci dal nostro inviato Stefano Bressi, che ci invia le immagini del torello del Diavolo, il difensore Matteo Gabbia ha iniziato la seduta a parte; successivamente si è aggregato al gruppo. Il video