VIDEO – Serie A, Milan-Spezia: la gara vista sui social | News

Milan-Spezia: Top e Flop della partita

MILAN ULTIME VIDEO NEWS – È terminato il match Milan-Spezia, terza giornata di Serie A che si è giocata a San Siro. Ecco come è stata vissuta la gara dei ragazzi di Stefano Pioli dai tifosi rossoneri sui principali social network.

Di seguito il nostro consueto video (in alto) post-partita con le reazioni più significative di chi ha il Milan nel cuore e nel profondo dell’anima.

Il Milan trova la terza vittoria consecutiva in campionato, con una vittoria in relativa scioltezza. Nel primo tempo tanta imprecisione e poca convinzione, poi nella ripresa Calhanoglu ha dato ulteriore qualità e concretezza. E da lì tutto in discesa con i gol di Leao (doppietta) e Theo Hernandez.

