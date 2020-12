Sassuolo-Milan, le parole di Pioli alla vigilia

SASSUOLO-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Sassuolo-Milan di domani. La gara sarà valida per la 13^ giornata di Serie A. Il meglio della conferenza di Pioli in questo video diffuso dal club rossonero sui propri canali social ufficiali.