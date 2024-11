VIDEO – Real Madrid-Milan, il torello delle Merengues a Valdebebas | PM News

In corso l'allenamento di rifinitura dei Blancos di Carlo Ancelotti in vista di Real Madrid-Milan di Champions League di domani. Il video

È in corso, presso la 'Ciudad Deportiva' di Valdebebas, l'allenamento di rifinitura dei Blancos di Carlo Ancelotti in vista di Real Madrid-Milan, partita della 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Santiago Bernabéu'. Il video del torello delle 'Merengues' dal nostro inviato a Madrid, Stefano Bressi