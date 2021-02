VIDEO, Pincolini: “Pioli? Era un 10, ma…”. Il retroscena

Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico del Milan, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers.

Pincolini ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan: “Ci avrei scommesso che avrebbe fatto l’allenatore. Era un numero 10 e lo facemmo esordire in Serie C da stopper. Finì il settore giovanile da 10 e diventò uno stopper con la prima squadra”. Ecco il video.

