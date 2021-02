VIDEO, Pincolini: “Gattuso? A Napoli lo trattano a pesci in faccia”

Vincenzo Pincolini, ex preparatore atletico del Milan, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers.

Pincolini ha parlato di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli: “Ci lascia dei pezzi salute perchè lui va di pancia su tutto. L’occhio sicuramente non è contento di quel tipo di stress. E’ trattato malissimo: lo stanno trattando a pesci in faccia”. Ecco il video

Calciomercato Milan: testa a testa per un bomber. VAI ALLA NOTIZIA>>>