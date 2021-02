Massimo Oddo, ex giocatore rossonero, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers. Oddo ha parlato di Filippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra al Milan.

Ecco le parole di Oddo: “Filippo Inzaghi tre anni fa dimostrava 30 anni, ora ne dimostra 56. Glielo dico sempre (ride, ndr). Nesta? Ha sempre detto che non avrebbe mai fatto l’allenatore, ma poi le cose cambiano…”