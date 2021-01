VIDEO – Oddo: “Milan da Scudetto? Dipende dal mercato …”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers. Tanti i temi toccati. Vogliamo proporvi diversi stralci. Tra questi, uno sul rendimento del Milan attuale:

Ecco le parole di Oddo: “Il Milan riuscirà a vincere lo Scudetto? Mi auguro di sì, ma ci sarà da battagliare tanto, perchè è difficile, è dura. Dipenderà anche dal mercato, perchè la grande differenza tra Milan e Juventus non sta tanto nell’undici titolare, ma nella profondità della rosa. Se non gioca Morata, gioca Dybala. Quindi questo fa la differenza: profondità e qualità della rosa”

E ancora: “L’anno scorso secondo me – senza lockdown – avrebbe vinto la Lazio. Poi con il calendario rivoluzionato e una partita ogni tre giorni, sono cambiate le cose e la Lazio ha cominciato a perdere colpi. Quest’anno Milan, Inter e Juve sono le squadre più accreditate per lo Scudetto. I bianconeri restano la squadra da battere”