VIDEO, Oddo: “Il 4321? Ancelotti convinse Seedorf con una furbata”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers. Oddo ha svelato un retroscena molto interessante relativo a Carlo Ancelotti e Clarence Seedorf.

Ecco le parole di Oddo: “Tutti quanti siete convinti che giocavamo con il 4-3-2-1, ma in realtà giocavamo 4-4-2, anzi in realtà 4-4-1-1. Soltanto che tutti quanti dicevano che giocavamo 4-3-2-1 perchè Seedorf, che era il nostro vero allenatore (ride, ndr), si è sentito sempre un trequartista. A lui non potevi dire di mettersi sulla fascia sinistra e di giocare 4-4-1-1. Quindi Ancelotti andava da Seedorf e gli diceva: “Giochiamo 4-3-2-1 con te e Kaka i due trequartisti, ma visto che tu sei il più forte di tutti e sei quello tatticamente più acuto, quando torni scivola più sulla sinistra”

E ancora: “Sembra una battuta quello che vi ho raccontato, ma è veramente così. Questa è la forza di Ancelotti. Se avesse usato questo tipo di atteggiamento, non si sarebbe creata quel tipo di alchimia. Questa è gestione pura di un allenatore”.