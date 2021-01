VIDEO – Oddo e la mentalità di Gattuso: “Arrivava in ritiro 5 giorni prima”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, ha parlato in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers della forza, soprattutto mentale, che un giocatore deve avere per arrivare a grandi livelli. Interessante il racconto che Oddo fa di Rino Gattuso, suo ex compagno di squadra. Ecco le sue dichiarazioni e qualche retroscena:

“Ci sono tanti, tantissimi giocatori che hanno qualità immense ma che non sono riusciti ad esplodere, perdendosi magari in categorie inferiori o abbandonando il calcio. E questo solo per un fattore di testa. Parlo di passione, voglia di arrivare, il volersi mettere in discussione, lottare per qualcosa di importante. Ho avuto tantissimi compagni magari non eccelsi con i piedi, ma con una testa eccezionale, ecco questo faceva superare loro tutti questi limiti. Gattuso è l’esempio classico di un giocatore normale arrivato a un livello altissimo grazie anche a questa forza mentale. Rino arrivava 5 giorni prima in ritiro solo per prepararsi… al ritiro. Arriva due ore prima al campo di allenamento e andava via due ore dopo. Dopo aver alzato la Champions, si fermava a fare esercizi in più, anche di tecnica. La testa conta in una percentuale altissima nel successo di un giocatore. Poi chiaramente arrivano le qualità del singolo. E non è che Gattuso non le avesse, anzi. Ma la testa fa tutto. E poi l’educazione: ci sono ragazzi rovinati da famiglie e dall’ambiente che li circonda”