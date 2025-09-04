VIDEO – Nkunku incontra i tifosi al Flagship store | PM News

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Christopher Nkunku ha incontrato i tifosi del Milan al Flagship Store di via Dante

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Christopher Nkunku ha incontrato i tifosi del Milan al Flagship Store di via Dante. L'attaccante si è sottoposto al consueto 'Meet&Greet' organizzato dal club, per salutare e dare il benvenuto ai numerosi sostenitori che lo attendevano: il video di Stefano Bressi