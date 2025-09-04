VIDEO – Nkunku e Odogu incontrano i tifosi allo store di Via Dante

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Christopher Nkunku e David Odogu hanno incontrato i tifosi del Milan al Flagship Store

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Christopher Nkunku e David Odogu hanno incontrato i tifosi del Milan al Flagship Store di via Dante, nel cuore di Milano. I giocatori hanno incontrato e salutato tutti i tifosi rossoneri: il video del nostro Stefano Bressi