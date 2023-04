VIDEO – Napoli-Milan, rifinitura iniziata: Giroud in gruppo | PM News

Olivier Giroud ha iniziato in gruppo l'allenamento di rifinitura a Milanello alla vigilia di Napoli-Milan di Champions League. Le immagini

Olivier Giroud, attaccante francese che era in dubbio per via di un problema al tendine d'Achille, ha iniziato in gruppo l'allenamento di rifinitura a Milanello alla vigilia di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le immagini nel video del nostro inviato nel centro sportivo rossonero, Stefano Bressi